سياسة
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بينهم سعوديون.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولين عرباً بنيويورك
أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقد في نيويورك اجتماعاً مع مسؤولين عرب بينهم سعوديون، وأكّد أن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
بينهم سعوديون.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولين عرباً بنيويورك
وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولين عرباً في نيويورك / AP
22 سبتمبر 2021

ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى في نيويورك مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية وعربية أخرى.

وقال عبد اللهيان إن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وفقاً للمصدر نفسه.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء عُقِد الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وحضره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و"وزراء خارجية وممثلون كبار" لدول منها السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر إن أمير عبد اللهيان عقد ما وصفته باجتماع متابعة لاجتماع عقده خلال مؤتمر في بغداد في 28 أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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