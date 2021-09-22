ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى في نيويورك مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية وعربية أخرى.

وقال عبد اللهيان إن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وفقاً للمصدر نفسه.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء عُقِد الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وحضره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و"وزراء خارجية وممثلون كبار" لدول منها السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر إن أمير عبد اللهيان عقد ما وصفته باجتماع متابعة لاجتماع عقده خلال مؤتمر في بغداد في 28 أغسطس/آب الماضي.