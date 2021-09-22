سياسة
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عقب قرار سحب الثقة منها.. تركيا تجدد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية بليبيا
أكد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رداً على قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها.
عقب قرار سحب الثقة منها.. تركيا تجدد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية بليبيا
أعلن مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، فيما رفض الأخير القرار واصفاً إياه بـ"الباطل" / AA
22 سبتمبر 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين جاوش أوغلو والدبيبة، حسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن جاوش أوغلو جدد خلال الاتصال دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية، رداً على قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها.

والثلاثاء أعلن مجلس النواب الليبي الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

وأعلن الدبيبة رفضه لقرار المجلس، مشدداً على أن "البرلمان سيسقط حتماً"، في وقت تنتظر فيه البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الحالي.

وإثر القرار قال المجلس الأعلى للدولة إن تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر بيان إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوّض ذلك التوجه.

ومؤخراً عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بخاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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