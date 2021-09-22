سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب "أزمة الغواصات".. صيحات استهجان ضد وزيرة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي
ارتفعت صيحات استنكار ضد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إثر بيان ألقته داخل مجلس الشيوخ تعليقاً على أزمة الغواصات، فماذا قالت؟
بسبب "أزمة الغواصات".. صيحات استهجان ضد وزيرة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي
وزيرة الدفاع الفرنسية: هل يجب علينا الانسحاب من الناتو؟ لا أعتقد، الأحداث أثبتت ما كنا نؤكده دائماً من غياب التنسيق بين أعضاء الحلف / Reuters
22 سبتمبر 2021

تعرضت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لصيحات استهجان أثناء إدلائها ببيان في مجلس الشيوخ حول الأزمة الناجمة عن إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدال أخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي بها.

وقالت بارلي خلال حديثها في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إن "أستراليا خانت ثقة فرنسا، وإن باريس ما كانت لها أن تتنبأ بهذا الموقف".

وأضافت قائلة: "هل يجب علينا الانسحاب من الناتو؟ لا أعتقد أنه ينبغي لنا تبني هذه الخطوة، الأحداث أثبتت ما كنا نؤكده دائماً من غياب التنسيق بين أعضاء الحلف".

وأكدت أن موقف أستراليا كشف عن غياب الحوار بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

والجمعة استدعت فرنسا سفيريها لدى أستراليا والولايات المتحدة على خلفية الأزمة المذكورة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى أزمة مفتوحة الخميس بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدال أخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي بها.

ودفع إلغاء الصفقة باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

إلا أن اتصالاً هاتفياً بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي بمبادرة من بايدن مساء الأربعاء، قررت فرنسا على إثره إعادة سفيرها لدى واشنطن الأسبوع المقبل والاتفاق على لقاء مرتقب بينهما "للإيضاح وإعادة الثقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us