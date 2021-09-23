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سعيد يعلن إجراءات استثنائية جديدة في تونس، وملك السعودية يأمل نتائج ملموسة للمحادثات مع إيران.

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تونس.. سعيد يعلن إجراءات استثنائية جديدة والنهضة تصفها بـ"إلغاء للدستور"

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء القرارات الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفقاً لأمر رئاسي أصدره. [TRT عربي]

فيما قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة في تونس إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا. [TRT عربي]

وذكرت الرئاسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التدابير تتمثل في "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه, ووضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه". [TRT عربي]

في أول إعلان للمملكة.. العاهل السعودي يأمل نتائج ملموسة للمحادثات مع إيران

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأربعاء إن بلاده تأمل في نتائج ملموسة للمحادثات الأولية مع إيران لبناء الثقة. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الملك سلمان عبر الاتصال المرئي أمام أعمال الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول إعلان من الملك عن وجود محادثات من هذا النوع. [TRT عربي]

وفي مايو/أيار الماضي ​​​​​​أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، وتلاها تصريح من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصف المحادثات بأنها في مرحلة "استكشافية". [TRT عربي]

وكانت هذه هي أول مرة يُكشف فيها رسمياً عن إجراء مباحثات رسمية مباشرة بين السعودية وإيران منذ قطع العلاقات بينهما عام 2016، إثر اعتداء محتجّين على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، تنديداً بإعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب. [TRT عربي]