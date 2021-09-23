سياسة
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"لم نرتكب خطأ".. "نافال غروب" تعتزم إرسال فاتورة فسخ عقد الغواصات لأستراليا
أعلنت مجموعة "نافال غروب" الصناعية الفرنسية عزمها إرسال "عرض مفصّل بالأرقام" لأستراليا، بعد أسابيع، لـ"الكلفة التي تكبّدتها والكلفة المقبلة" بعد فسخ العقد الضخم لشراء 12 غواصة فرنسية.
"لم نرتكب خطأ".. "نافال غروب" تعتزم إرسال فاتورة فسخ عقد الغواصات لأستراليا
"نافال غروب": أستراليا فسخت العقد لأن هذا يلائمها ما يعني من جهة أخرى أننا لم نرتكب خطأ / AP
23 سبتمبر 2021

تعتزم مجموعة "نافال غروب" الصناعية الفرنسية، بعد بضعة أسابيع، إرسال "عرض مفصّل بالأرقام" إلى أستراليا لـ"الكلفة التي تكبّدتها والكلفة المقبلة" بعد فسخ العقد الضخم لشراء 12 غواصة فرنسية، على ما أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة بيار إريك بومليه لصحيفة لو فيغارو.

وقال بومليه إنّ "أستراليا فسخت العقد لأن هذا يلائمها، ما يعني من جهة أخرى أننا لم نرتكب خطأ".

وتابع: "هذه من الحالات التي نصّ عليها العقد، وسيترتّب عنها دفع التكاليف التي تكبّدناها والتكاليف المقبلة على ارتباط بالتفكيك الفعلي للبنى التحتية والمعلوماتية وإعادة نشر الموظفين، سوف نطالب بكامل حقوقنا".

واختارت كانبيرا عام 2016 مجموعة "نافال غروب" لتزويدها بـ12 غواصة ذات دفع تقليدي (غير نووي) معدلة عن طراز الغواصة النووية الفرنسية "باراكودا" التي بدأت فرنسا تزوّد بحريتها بها.

وبلغت قيمة العقد الإجمالية 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) عند توقيعه، ما يوازي 90 مليار دولار بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج مع تخطي حدّ التكاليف.

وكان هذا أضخم عقد حول معدات دفاعية سواء بالنسبة لأي مجموعة صناعية فرنسية أو لأستراليا، ووصفته فرنسا بأنه "عقد القرن".

لكن في 15 سبتمبر/أيلول أعلنت أستراليا فسخ العقد على أن تتزود بغواصات ذات دفع نووي في إطار شراكة استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بومليه للصحيفة "أعلن لنا هذا القرار دون أي سابق إنذار".

وأكد أنه "لم يُطلب إطلاقاً من نافال غروب عرض غواصات نووية هجومية من طراز باراكودا، أحدث جيل من هذا النوع، على أستراليا. لا يمكن معالجة مثل هذا الموضوع إلا على أعلى مستوى للدولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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