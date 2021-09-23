أعلنت السلطات ​السودان​ية، صباح اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة المقاومة الإسلامية ​حماس​ على أراضي السودان.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن السلطات السودانية، أنها تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، وأضافت أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود مورداً مهماً لنشاطها.

وتضمّنت أصول حماس في السودان وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وصرافات، وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

وتابعت: "ساعد الاستحواذ على ما لا يقل عن 12 شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس، في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019".

وفي العام الماضي، شُطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، وهو في طريقه لتخفيف ديون تزيد على 50 مليار دولار.