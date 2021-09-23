سياسة
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سلطات السودان تقول إنها صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضيها
صادرت السلطات ​السودان​ية جميع أصول حركة ​حماس​ على أراضيها؛ وتضمّنت أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وصرافات، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
سلطات السودان تقول إنها صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضيها
السلطات  السودانية تصادر جميع أصول حركة حماس على أراضيها - صورة أرشيفية / وسائل التواصل
23 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات ​السودان​ية، صباح اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة المقاومة الإسلامية ​حماس​ على أراضي السودان.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن السلطات السودانية، أنها تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، وأضافت أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود مورداً مهماً لنشاطها.

وتضمّنت أصول حماس في السودان وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وصرافات، وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

وتابعت: "ساعد الاستحواذ على ما لا يقل عن 12 شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس، في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019".

وفي العام الماضي، شُطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، وهو في طريقه لتخفيف ديون تزيد على 50 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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