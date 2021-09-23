سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير فرنسي: لا يمكن الاعتماد على واشنطن بعد أفغانستان وأزمة الغواصات
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن "حادثة الغواصات وما حصل في أفغانستان، تُظهران أنه لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة، لضمان حمايتنا الاستراتيجية".
وزير فرنسي: لا يمكن الاعتماد على واشنطن بعد أفغانستان وأزمة الغواصات
برونو لومير: على الاتحاد الأوروبي أن يبني استقلاله الاستراتيجي / AFP
23 سبتمبر 2021

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الخميس، إن "حادثة الغواصات وما حصل في أفغانستان، تُظهران أنه لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة، لضمان حمايتنا الاستراتيجية".

جاء ذلك، في تصريح لـ"إذاعة فرنسا"، عقب يوم واحد من اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي جو بايدن، حول أزمة الغواصات.

وأعلن الرئيسان خلال الاتصال، الأربعاء، "التزامات" لاستعادة الثقة الراسخة بين البلدين، بعد أن أخلّت أستراليا بعقد توريد غواصات فرنسية لصالح شراكة استراتيجية مع واشنطن ولندن.

وقال لومير: "عندما يُتخذ مثل هذا القرار القاسي، أعتقد أنه يترك آثاراً دائمة، لم يكن لدي أوهام بشأن التطورات الاستراتيجية للولايات المتحدة، فهم يعتقدون أن حلفاءهم يجب أن يكونوا مطيعين".

ويعتقد الوزير أنّ "الدرس الأول الذي يمكن تعلّمه من هذه الأزمة، هو أنه على الاتحاد الأوروبي أن يبني استقلاله الاستراتيجي، فرنسا ترغب في بناء أوروبا أكثر استقلالية وأقوى".

وأردف: "إذا كانت هناك في الغد مشكلة كبيرة تتعلق بالهجرة غير النظامية، أو مشكلة إرهاب قادم من القارة الإفريقية، فمن سيحمينا؟"، مؤكداً: "نحن الأوروبيين لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا".

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدال أخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي بها.

وإلغاء الصفقة دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us