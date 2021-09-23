سياسة
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وسط تدريبات أوكرانية-أمريكية.. الأسطول الروسي يجري تدريبات في البحر الأسود
قالت وزارة الدفاع الروسية إن البحرية الروسية أجرت تدريبات على قصف أهداف في البحر الأسود قبالة سواحل جزيرة القرم التي ضمتها إليها، باستخدام منظومة باستيون الصاروخية للدفاع الساحلي.
وسط تدريبات أوكرانية-أمريكية.. الأسطول الروسي يجري تدريبات في البحر الأسود
البحرية الروسية تُجري تدريبات في البحر الأسود باستخدام منظومة باستيون الصاروخية للدفاع الساحلي / AA
23 سبتمبر 2021

ذكرت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن البحرية الروسية أجرت تدريبات على قصف أهداف في البحر الأسود قبالة سواحل جزيرة القرم التي ضمتها إليها، باستخدام منظومة باستيون الصاروخية للدفاع الساحلي، في الوقت الذي تُجري فيه أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وتشارك في التدريبات التي تُجرَى في أوكرانيا الولايات المتحدة وقوات من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي وتستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وتأتي في أعقاب مناورات حربية ضخمة أجرتها روسيا وروسيا البيضاء هذا الشهر وأثارت انزعاج الغرب.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنّ أسطول البحر الأسود الروسي تدرّب على رصد وتدمير أهداف بحرية باستخدام منظومة باستيون، وهي نظام متطور ومتنقل سطح-سطح للدفاع المضادّ للسفن.

وصرّح وزير الدفاع سيرجي شويجو إن منظومة باستيون يمكنها قصف أهداف بحرية على بعد 350 كيلومتراً، وأهداف برية على بعد 450 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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