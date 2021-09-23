ذكرت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن البحرية الروسية أجرت تدريبات على قصف أهداف في البحر الأسود قبالة سواحل جزيرة القرم التي ضمتها إليها، باستخدام منظومة باستيون الصاروخية للدفاع الساحلي، في الوقت الذي تُجري فيه أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وتشارك في التدريبات التي تُجرَى في أوكرانيا الولايات المتحدة وقوات من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي وتستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وتأتي في أعقاب مناورات حربية ضخمة أجرتها روسيا وروسيا البيضاء هذا الشهر وأثارت انزعاج الغرب.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنّ أسطول البحر الأسود الروسي تدرّب على رصد وتدمير أهداف بحرية باستخدام منظومة باستيون، وهي نظام متطور ومتنقل سطح-سطح للدفاع المضادّ للسفن.

وصرّح وزير الدفاع سيرجي شويجو إن منظومة باستيون يمكنها قصف أهداف بحرية على بعد 350 كيلومتراً، وأهداف برية على بعد 450 كيلومتراً.