سياسة
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الأردن يطالب إسرائيل بوقف فوري لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
طالبت وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل بوقف "فوري" لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني في الأقصى".
الأردن يطالب إسرائيل بوقف فوري لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
طالب الأردن إسرائيل بوقف "فوري" لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة / AP
23 سبتمبر 2021

طالب الأردن الخميس إسرائيل بوقف "فوري" لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية هيثم أبو الفول أدان فيه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

وقال البيان إن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني في الأقصى".

واعتبر أن الاقتحامات "تمثل ممارسة مرفوضة تتناقض مع التزامات إسرائيل باعتبارها قوة محتلة في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي".

وشدد على "أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وفي وقت سابق الخميس جدد مئات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية ضمن احتفالات ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وكانت جماعات إسرائيلية متشددة دعت إلى "تكثيف الاقتحامات للمسجد" خلال فترة "عيد العرش" الذي بدأ الاثنين ويستمر أسبوعاً، وهو ما حدث بالفعل.

وتجري الاقتحامات عبر "باب المغاربة" على فترتين في الصباح وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ 6 سبتمبر/أيلول الجاري تحتفل إسرائيل بعدد من الأعياد اليهودية وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، بينها أعياد "رأس السنة العبرية" و"الغفران" و"العرش" و"التوراة".

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح للاقتحامات عام 2003، على الرغم من التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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