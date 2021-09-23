سياسة
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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 18%
أعلن البنك المركزي التركي CBRT خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لتصبح 18%.
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 18%
لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي خفضت سعر الفائدة من 19% إلى 18%  / AA
23 سبتمبر 2021

أعلن البنك المركزي التركي CBRT خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لتصبح 18%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي الخميس برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو.

وخفضت اللجنة سعر الفائدة من 19% إلى 18%.

وأشار البيان إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، وبخاصة في الدول المتقدمة، تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم فإن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية حية على النشاط الاقتصادي العالمي.

وذكر أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث مدفوعاً بالطلب الخارجي.

وبين أن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي يجري تنفيذها تؤثر بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري.

ومن المتوقع -حسب البيان- أن يكون فائض في الحساب الجاري في الفترة المتبقية من العام، إذ يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.

وأكّد أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويجري تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط ​​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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