نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الخميس وجود أي استثمارات لها في السودان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم لمراسل وكالة الأناضول، تعليقاً على ما نشرته وسائل إعلام غربية حول سيطرة السلطات السودانية على استثمارات للحركة في أراضيها.

وقال قاسم: "ليس لنا أي استثمارات في السودان".

وأضاف: "نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية".

وفي وقت سابق الخميس أفادت وكالة رويترز بأن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضي السودان.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها إن السلطات السودانية "تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها".

وحسب الوكالة تضمنت "أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة".

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية حول ما أوردته الوكالة حتى الساعة (14.45 تغ).

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.