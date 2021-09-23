سياسة
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محكمة هندية تفرج عن متهم بمحاولة اغتصاب بشرط غسل ملابس نساء قريته 6 أشهر
أُطلق سراح الشاب الهندي لالان كومار المتهم بقضية اغتصاب بشرط غريب، إذ سيتعين عليه شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس لنحو ألفَي امرأة بقرية ماجهور بولاية بيهار.
محكمة هندية تفرج عن متهم بمحاولة اغتصاب بشرط غسل ملابس نساء قريته 6 أشهر
رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون تقول إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة" / AFP
23 سبتمبر 2021

أطلق سراح رجل هندي متهم بمحاولة الاغتصاب بكفالة، لكن بشرط أن يغسل ملابس جميع النساء في قريته ويكويها لمدة ستة أشهر.

وسيتعين على لالان كومار البالغ 20 عاماً شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفَي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر الأربعاء.

وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار، سانتوش كومار سينغ، لوكالة الصحافة الفرنسية إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، كان وُقف في أبريل/نيسان بتهم تشمل محاولة الاغتصاب.

وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون لوكالة الصحافة الفرنسية إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".

وأضافت خاتون، وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار: "إنه أمر تاريخي وسيعزز احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة".

ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي، إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.

وقالت أنجوم بيروين: "هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع".

وقد عُدلت قوانين الاغتصاب في الهند بعد اغتصاب جماعي عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعاً إذ جرى الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020.

وتواجه الشرطة منذ زمن بعيد اتهامات بعدم بذل جهود كافية لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء الجنسي إلى المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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