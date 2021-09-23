أدهشت شاحنة سوداء كتب عليها: "منزل ويلمور الجنائزي"، المارة، أثناء تجولها في شوارع مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية الأحد، عندما لاحظوا جملة "لا تتلقوا اللقاح" مكتوبة بالخط العريض على جانبي الشاحنة وفي الخلفية.

فقد أثارت جملة "لا تحصل على التطعيم"، مرفقة بالموقع الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بمنزل جنائزي مكتوبين بحروف بيضاء كبيرة، ريبة المارة الذين وقعت أعينهم على السيارة، متوقعين أنها إحدى دعايا شركات تأبين الموتى، تستخدم الحملة المناهضة للتلقيح من أجل التربُّح.

ولكن بعد أن أثارت الشاحنة الجدل في المدينة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تبين فيما بعد أنها "حملة غير تقليدية" للترويج للقاحات فيروس كورونا، بل ولاقت استحسان مديري المستشفيات المحلية وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت صورة الشاحنة على موقع تويتر.

ووجد متصفحو موقع "منزل ويلمور الجنائزي" Wilmore Funeral Home، الذي كتب على الشاحنة، صفحة ويب كتب فيها عبارة أخرى تقول: "احصل على اللقاح الآن".. "إن لم يكن كذلك، فأراك قريباً".

وربطت الحملة موقها الاستثنائي هذا بموقع تسجيل اللقاح StarMed، وهو مركز تقديم الرعاية الصحية في المدينة.

من جانبه يقول ديفيد أوكلي مدير الوكالة الإعلانية التي روجت للحملة لموقع CNN: "أشعر فقط أن الإعلانات التقليدية لا تعمل، مثلاً الرسائل العادية التي تقول: "احصل على الجرعة" أو "تلقَّ اللقاح"، لذلك أردنا أن نفعل شيئاً يراه الجميع من منظور مختلف ويُحدث نوعاً من الصدمة يدفع الناس إلى التفكير".

وتشهد ولاية كارولينا الشمالية تخلفاً في معدلات التطعيم عن الأرقام في الولايات المتحدة، إذ يجري تطعيم نحو 48.8% من السكان تطعيماً كاملاً حتى الآن.