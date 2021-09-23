حذرت مؤسسة كهرباء لبنان الخميس من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.

ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث ويعاني تفاقماً في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء.

وذكرت الشركة في بيان أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصَّل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

وأضافت الشركة أن مخزوناتها من زيت الوقود من الدرجتين (A) و(B) وصلت إلى مستويات حرجة ونفدت بالفعل في بعض المحطات التي توقفت حالياً عن إنتاج الكهرباء.

وقالت في البيان: "خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية لما يزيد على سبع انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه إذا ما استمرت الأمور على حالها فتوجد مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر أيلول/سبتمبر الحالي".

ووقع العراق اتفاقاً في يوليو/تموز يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.

وزيت الوقود الثقيل ليس مناسباً للاستخدام في لبنان وبالتالي يبدله في مناقصات بنوع مناسب من الوقود.