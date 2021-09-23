سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان.. تحذيرات من انقطاع كامل للتيار الكهربائي بحلول نهاية الشهر الجاري
مؤسسة كهرباء لبنان تحذر من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.
لبنان.. تحذيرات من انقطاع كامل للتيار الكهربائي بحلول نهاية الشهر الجاري
مؤسسة كهرباء لبنان تحذر من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول / AA
23 سبتمبر 2021

حذرت مؤسسة كهرباء لبنان الخميس من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.

ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث ويعاني تفاقماً في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء.

وذكرت الشركة في بيان أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصَّل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

وأضافت الشركة أن مخزوناتها من زيت الوقود من الدرجتين (A) و(B) وصلت إلى مستويات حرجة ونفدت بالفعل في بعض المحطات التي توقفت حالياً عن إنتاج الكهرباء.

وقالت في البيان: "خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية لما يزيد على سبع انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه إذا ما استمرت الأمور على حالها فتوجد مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر أيلول/سبتمبر الحالي".

ووقع العراق اتفاقاً في يوليو/تموز يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.

وزيت الوقود الثقيل ليس مناسباً للاستخدام في لبنان وبالتالي يبدله في مناقصات بنوع مناسب من الوقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us