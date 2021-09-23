سياسة
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تحقيق دولي: الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إلى سوريا بسبب الحرب المستمرة
كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أن هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، مشيرة إلى أن الحرب ضد المدنيين السوريين لا تزال مستمرة.
تحقيق دولي: الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إلى سوريا بسبب الحرب المستمرة
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا يؤكد أن الحرب ضد المدنيين في سوريا لا تزال مستمرة  / AFP
23 سبتمبر 2021

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أن الحرب ضد المدنيين في سوريا لا تزال مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة كارين كونينج أبو زيد الخميس خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقالت أبو زيد: "هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين لا تزال مستمرة".

وأوضحت أن التقرير الذي أُعد في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2020 و30 يوليو/تموز 2021 يظهر أن نظام بشار الأسد يسيطر على 70% من الأراضي و40% من عدد السكان.

وأضافت أن الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة وأن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

وذكرت أبو زيد أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة وأن ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50% مقارنة مع العام الماضي.

ولفتت عضو لجنة التحقيق إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا.

وأكدت استمرار القصف الجوي والمدفعي شمال غربي سوريا عقب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 5 مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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