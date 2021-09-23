قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الزيارة الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى نيويورك شهدت العديد من النجاحات الدبلوماسية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر الخميس تعليقاً على زيارة الرئيس التركي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والأنشطة التي شارك فيها على هامش الزيارة.

وأشار ألطون إلى مشاركة أردوغان في العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، مبيناً أنه أكد في كل فرصة أهمية التعاون والتضامن الدولي.

وأضاف: "الزيارة الناجحة التي أجريناها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت العديد من النجاحات الدبلوماسية، وأكدنا خلالها التزامنا التعاون الدولي فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمات العالمية".

وأكد المسؤول التركي ضرورة تحرّك العالم مع تركيا والاستماع إلى المقترحات التي دعا إليها أردوغان.

وفي وقت سابق الخميس وصل الرئيس أردوغان إلى تركيا عائداً من نيويورك، حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 التي انطلقت الثلاثاء الماضي.