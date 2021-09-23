سياسة
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إمره دمير.. موهبة تركية إلى برشلونة الإسباني
أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه تعاقد مع الموهبة التركية إمره دمير حتى عام 2027، وأن رسوم فك ارتباطه بالنادي حُددت بمبلغ 400 مليون يورو، وذكر النادي أن قيمة عقد انتقال دمير إلى برشلونة بلغت مليونَي يورو إضافة إلى الحوافز والجوائز.
إمره دمير.. موهبة تركية إلى برشلونة الإسباني
رئيسة نادي "قيصري سبور" التركي برنه غوزباشي تعلن التحاق لاعب الفريق الصاعد إمره دمير (17 عاماً) بصفوف نادي برشلونة الإسباني  / AA
23 سبتمبر 2021

أعلنت رئيسة نادي "قيصري سبور" التركي برنه غوزباشي الخميس التحاق لاعب الفريق الصاعد إمره دمير (17 عاماً)، بصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وقالت غوزباشي في تغريدة على تويتر: "حلم تحقق بانضمام لاعبنا الشاب الموهوب إمره دمير إلى صفوف برشلونة الإسباني أحد أعظم أندية كرة القدم في العالم، إننا فخورون بك".

من جانبه أعلن نادي برشلونة الإسباني على موقعه في تويتر أنه تعاقد مع دمير حتى عام 2027، وأن رسوم فك ارتباطه بالنادي حُددت بمبلغ 400 مليون يورو.

وذكر النادي أن قيمة عقد انتقال دمير إلى برشلونة بلغت مليونَي يورو إضافة إلى الحوافز والجوائز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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