مرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الخميس مشروع قانون يقدم مليار دولار لمنظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية المعروفة باسم "القبة الحديدية"، على الرغم من معارضة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس.

وصوَّت في جلسة مفتوحة 420 نائباً لصالح القرار، فيما رفضه 9 فقط، ويتعين على مجلس الشيوخ التصديق على القرار قبل إحالته إلى الرئيس جو بايدن لجعله أمراً نافذاً.

وجاء القرار على الرغم من ربط أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الثلاثاء تصويتهم لصالح مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بحذف بند دعم إسرائيل لشراء صواريخ "القبة الحديدية"، مما أغضب الأعضاء والجماعات المؤيدة لتل أبيب.

وعقَّب رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت على تصويت الكونغرس بشأن تمويل القبة الحديدية بأنه "رد مُدوٍّ" على المشككين في دعم أمريكا لإسرائيل.

من جانبها قالت النائبة روزا ديلورو عن كون تيكيت ورئيسة الكتلة الديمقراطية في لجنة المخصصات بمجلس النواب إن "هذا التشريع يؤكد أن التزام الكونغرس نحو صديقتنا وحليفتنا إسرائيل مشترك بين الحزبين وراسخ".

وبدأت الولايات المتحدة دعم تطوير إسرائيل للقبة الحديدية قبل نحو عقد، وقدمت نحو 1.6 مليار دولار لإنتاجها وصيانتها، وفقاً لأبحاث الكونغرس.

وتحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في القبة الحديدية، ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.

وخلال حرب شنها على قطاع غزة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي استخدم الجيش الإسرائيلي كميات كبيرة من صواريخ "القبة الحديدية" في التصدي لقذائف أطلقتها فصائل مقاومة فلسطينية على المناطق الإسرائيلية.