أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا استعداد بلاده لإنتاج طائرات بيرقدار التركية على أراضيها.

وأكد في معرض حديثه عن تعميق العلاقات مع تركيا أن بلاده لا تنوي شراء مسيرة بيرقدار-TB2 فحسب بل تريد تصنيعها أيضاً.

وتجذب مُسيرة بيرقدار-TB2 من إنتاج شركة SİHA التركية التي غيرت قواعد اللعبة في مجال الصناعات الدفاعية اهتمام العديد من البلدان.

وأوضح كوليبا أن ملامح الاتفاق مع تركيا برزت خلال اجتماع الرئيس أردوغان والرئيس الأوكراني زيلينسكي في نيويورك قائلاً: "سيجري إنشاء مصنع بيرقدار على أراضي أوكرانيا".

من جانبه شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس رجب طيب أردوغان على عدم اعتراف بلاده بضم روسيا شبه جزيرة القرم، من منبر الأمم المتحدة هذا الأسبوع.