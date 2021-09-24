سياسة
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أوكرانيا تعتزم إنتاج مُسيَّرة بيرقدار-TB2 التركية على أراضيها
أعلن الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا عزم بلاده إنشاء مصنع على الأراضي الأوكرانية لإنتاج مُسيرات بيرقدار-TB2 التركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التركي-الأوكراني في مجال الصناعات الدفاعية.
أوكرانيا تعتزم إنتاج مُسيَّرة بيرقدار-TB2 التركية على أراضيها
وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا أكد أن بلاده لا تنوي شراء مسيرة بيرقدار-TB2 فحسب بل تريد تصنيعها أيضاً / Others
24 سبتمبر 2021

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا استعداد بلاده لإنتاج طائرات بيرقدار التركية على أراضيها.

وأكد في معرض حديثه عن تعميق العلاقات مع تركيا أن بلاده لا تنوي شراء مسيرة بيرقدار-TB2 فحسب بل تريد تصنيعها أيضاً.

وتجذب مُسيرة بيرقدار-TB2 من إنتاج شركة SİHA التركية التي غيرت قواعد اللعبة في مجال الصناعات الدفاعية اهتمام العديد من البلدان.

وأوضح كوليبا أن ملامح الاتفاق مع تركيا برزت خلال اجتماع الرئيس أردوغان والرئيس الأوكراني زيلينسكي في نيويورك قائلاً: "سيجري إنشاء مصنع بيرقدار على أراضي أوكرانيا".

من جانبه شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس رجب طيب أردوغان على عدم اعتراف بلاده بضم روسيا شبه جزيرة القرم، من منبر الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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