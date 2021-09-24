سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 24 سبتمبر/أيلول 2021
أردوغان يقول إنه لا يريد خصومة مع واشنطن ولن يتراجع في مسألة منظومة S-400  / AA
24 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه لا يريد خصومة مع واشنطن ولن يتراجع في مسألة منظومة S-400.. و"للتصدي لانقلاب سعيّد" الغنوشي يدعو للنضال السلمي ضد "الحكم الفردي المطلق".

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أردوغان: لا نريد خصومة مع واشنطن ولن نتراجع في مسألة منظومة S-400

أكد أردوغان أنه يتمنى أن تسود الصداقة العلاقة مع الولايات المتحدة عوضاً عن الخصومة باعتبار تركيا والولايات المتحدة حليفتين في الناتو، على الرغم من البداية غير الجيدة مع إدارة الرئيس جو بايدن. [TRT عربي]

وأضاف: "عملت بشكل جيد مع (الرؤساء السابقين) جورج بوش الابن و(باراك) أوباما و(دونالد) ترمب، لكن لا أستطيع القول إن بداية عملنا مع (جو) بايدن كانت جيدة". [TRT عربي]

وأوضح أن بايدن بدأ نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى التنظيمات الإرهابية (في سوريا)، وأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك. [TRT عربي]

"للتصدي لانقلاب سعيّد".. الغنوشي يدعو للنضال السلمي ضد "الحكم الفردي المطلق"

اعتبر رئيس البرلمان التونسي أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية والثورة وإرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديمقراطية" في البلاد، داعياً إلى النضال السلمي ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده". [TRT عربي]

وأقرّ الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية بالبلاد قبل إعلان سعيّد، وقال: "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة على الرغم من مآخذنا عليها قبل 25 يوليو/تموز". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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