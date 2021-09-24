سياسة
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منعتهم من صلاة الجمعة.. تركيا تستنكر تقييد اليونان حرية المسلمين
استنكرت تركيا قرار اليونان الخاص بتقييد حرية الممارسات الدينية في مدارس الأقلية المسلمة التركية بتراقيا الغربية. وكانت إدارة التربية والتعليم بولاية رودوب اليونانيةK قررت منع الطلاب والمدرّسين في مدارس الأقليات بالمنطقة من الذهاب لأداء صلاة الجمعة.
منعتهم من صلاة الجمعة.. تركيا تستنكر تقييد اليونان حرية المسلمين
منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان موطن لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة - صورة أرشيفية / AA
24 سبتمبر 2021

أعربت وزارة الخارجية التركية الخميس، عن استنكارها قرار اليونان الخاص بتقييد حرية الممارسات الدينية في مدارس الأقلية المسلمة التركية بتراقيا الغربية.

,منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان id موطن لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما يواجهون سياسات تمييز من سلطات أثينا.

استنكار وزارة الخارجية جاء في منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الوزارة في المنشور: "السلطات اليونانية تمارس قيوداً على تأدية الطلاب والمدرّسين بالمدارس الابتدائية للأقلية التركية المسلمة بمنطقة تراقيا الغربية، شعائرهم الدينية، ومن ثم ندعوهم إلى العدول عن هذا القرار".

وكانت اللجنة الاستشارية للأقلية التركية بتراقيا الغربية نشرت الأربعاء بياناً على حسابها بموقع تويتر، ذكرت فيه أن إدارة التربية والتعليم بولاية رودوب اليونانية أرسلت تعميماً في اليوم نفسه إلى مدارس الأقليات بالمنطقة تحظر من خلاله ذهاب الطلاب والمدرسين لأداء صلاة الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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