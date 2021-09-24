طالب الاتحاد الأوروبي الخميس، الشركات المصنعة للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الصغيرة بتوحيد شكل الشواحن.

واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشريعا من شأنه فرض استخدام وصلات شحن من فئة "سي" في جميع دول الاتحاد.

وقالت المفوضية إن المقترح من شأنه "تقليل النفايات، من خلال تشجيع المستهلكين على إعادة استخدام أجهزة الشحن الموجودة لديهم عند شراء جهاز جديد"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت المفوضية إن الشخص العادي الذي يعيش في الاتحاد الأوروبي يمتلك ثلاثة شواحن على الأقل، ويستخدم جهازي شحن بانتظام، لكن 38 بالمئة من الأشخاص أفادوا بعدم قدرتهم على شحن هواتفهم مرة واحدة على الأقلّ، لأنهم لم يتمكنوا من العثور على شاحن متوافق.

من جهته قال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن "أجهزة الشحن تعمل على تشغيل جميع أجهزتنا الإلكترونية الأساسية. مع مزيد ومزيد من الأجهزة، يباع مزيد ومزيد من أجهزة الشحن غير القابلة للتبديل أو غير الضرورية".

وأضاف: "نحن نضع حداً لذلك؛ من خلال اقتراحنا سيتمكن المستهلكون الأوروبيون من استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة، وهي خطوة مهمة لزيادة الراحة وتقليل الهدر".

وتُعَدّ "أبل" المصنع الرئيسي للهواتف الذكية التي تستخدم منفذ شحن مخصصاً يسمى "لايتنينغ"، وهو من صنع الشركة.

وقالت الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "ما زلنا نشعر بالقلق من أن القواعد الصارمة التي تفرض نوعاً واحداً فقط من الموصلات تخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه، وهو ما سيضر بدوره المستهلكين في أوروبا وحول العالم".

يشار إلى أن المفوضية اقترحت تطبيق القواعد الجديدة على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكاميرات، وسماعات الرأس، والسماعات المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة.