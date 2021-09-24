سياسة
2 دقيقة قراءة
"أبل" قلقة.. الاتحاد الأوروبي يطالب بشاحن موحَّد للهواتف وباقي الأجهزة
كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط تطلب من صانعي الهواتف الذكية اعتماد طريقة شحن واحدة للأجهزة المحمولة، بهدف تقليل النفايات من خلال تشجيع المستهلكين على إعادة استخدام أجهزة الشحن الموجودة لديهم عند شراء جهاز جديد.
"أبل" قلقة.. الاتحاد الأوروبي يطالب بشاحن موحَّد للهواتف وباقي الأجهزة
تييري بريتون: من خلال اقتراحنا، سيتمكن المستهلكون الأوروبيون من استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة، وهي خطوة مهمة لزيادة الراحة وتقليل الهدر / AP
24 سبتمبر 2021

طالب الاتحاد الأوروبي الخميس، الشركات المصنعة للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الصغيرة بتوحيد شكل الشواحن.

واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشريعا من شأنه فرض استخدام وصلات شحن من فئة "سي" في جميع دول الاتحاد.

وقالت المفوضية إن المقترح من شأنه "تقليل النفايات، من خلال تشجيع المستهلكين على إعادة استخدام أجهزة الشحن الموجودة لديهم عند شراء جهاز جديد"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت المفوضية إن الشخص العادي الذي يعيش في الاتحاد الأوروبي يمتلك ثلاثة شواحن على الأقل، ويستخدم جهازي شحن بانتظام، لكن 38 بالمئة من الأشخاص أفادوا بعدم قدرتهم على شحن هواتفهم مرة واحدة على الأقلّ، لأنهم لم يتمكنوا من العثور على شاحن متوافق.

من جهته قال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن "أجهزة الشحن تعمل على تشغيل جميع أجهزتنا الإلكترونية الأساسية. مع مزيد ومزيد من الأجهزة، يباع مزيد ومزيد من أجهزة الشحن غير القابلة للتبديل أو غير الضرورية".

وأضاف: "نحن نضع حداً لذلك؛ من خلال اقتراحنا سيتمكن المستهلكون الأوروبيون من استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة، وهي خطوة مهمة لزيادة الراحة وتقليل الهدر".

وتُعَدّ "أبل" المصنع الرئيسي للهواتف الذكية التي تستخدم منفذ شحن مخصصاً يسمى "لايتنينغ"، وهو من صنع الشركة.

وقالت الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "ما زلنا نشعر بالقلق من أن القواعد الصارمة التي تفرض نوعاً واحداً فقط من الموصلات تخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه، وهو ما سيضر بدوره المستهلكين في أوروبا وحول العالم".

يشار إلى أن المفوضية اقترحت تطبيق القواعد الجديدة على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكاميرات، وسماعات الرأس، والسماعات المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us