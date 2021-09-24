سياسة
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في زيارته الثانية خلال شهرين.. ماذا على أجندة وزير تجارة تركيا في العراق؟
في ثاني زيارة خلال شهرين، يزور وزير التجارة التركي العراق، ليتناول مع المسؤولين الذين سيلتقيهم سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وحلّ المشكلات التي تعترض الشركات التركية في العراق.
في زيارته الثانية خلال شهرين.. ماذا على أجندة وزير تجارة تركيا في العراق؟
وزير التجارة التركي محمد موش يتوجه إلى العراق ليزور بغداد ثم أربيل / AA
24 سبتمبر 2021

يتوجه وزير التجارة التركي محمد موش إلى العراق يومَي السبت والأحد، في ثاني زيارة خلال شهرين، يزور فيها أولاً بغداد حيث يلتقي وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، حسب وكالة الأناضول.

وسينتقل الوزير التركي بعد ذلك إلى أربيل، للقاء رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ومن المنتظر أن يتناول الوزير موش مع المسؤولين الذين سيلتقيهم سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وحلّ المشكلات التي تعترض الشركات التركية في العراق.

وقال أمين طه رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، إنه كان ضمن الوفد المرافق للوزير موش خلال زيارته السابقة إلى العراق في 18 أغسطس/آب المنصرم.

وأوضح أنه في تلك الزيارة تقرر تنظيم المنتدى التركي-العراقي للأعمال والاستثمار والمقاولات في إسطنبول، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ولفت إلى أن منتدى أعمال مشترَكاً سيُنظَّم على هامش زيارة الوزير موش إلى أربيل.

وأضاف: "أعددنا برنامج عمل مكثفاً لتعزيز تعاوننا في مجالي الاستثمار والتجارة، بما يشمل مواضيع الصحة والزراعة والمياه والطاقة".

يُشار إلى أنّ الصادرات التركية إلى العراق بلغت 9.1 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغ حجمها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6.6 مليار دولار.

وتُعَدّ المصوغات والأثاث والدقيق والدجاج اللاحم والبسكويت والأسلاك والبقول والأنابيب البلاستيكية ومنتجات الحديد والصلب من أبرز السلع التي تصدرها تركيا إلى العراق. ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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