أطلقت غوغل الخميس أدوات جديدة موجهة للأشخاص المصابين بإعاقات بالغة ممن لا يستطيعون استخدام هواتفهم بالاعتماد على الصوت أو اليدين، من خلال تطبيق يتيح للمستخدمين التواصل بفضل حركات الوجه.

وفي هذا التطبيق الذي يحمل اسم "بروجكت أكتيفايت"، ترصد الكاميرا حركات الوجه، بما يشمل عقد الحاجبين أو فتح الفم أو الابتسام أو النظر يميناً أو يساراً، بما يتيح تفعيل خصائص محددة مسبقاً من بينها الإدلاء بجملة أو إرسال رسالة نصية أو إجراء اتصال.

ويتوجه التطبيق خصوصا إلى الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي أو الضمور العضلي أو الشلل الدماغي.

وقالت مديرة البحوث بشأن هذا المنتج ليزي ليليانفيلد خلال مؤتمر صحافي: "كنا نريد إنجاز شيء يعمل بصورة مستقلة عن تقنيات المساعدة الأخرى ويكون يسير التكلفة وقابلاً للحمل وسريعاً".

وبات تطبيق "بروجكت أكتيفايت" متوافراً بالإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.

وبموازاة ذلك، تطلق المجموعة الأمريكية العملاقة خاصية "كاميرا سويتشز" المدمجة مباشرة بالأدوات المرتبطة بإمكانية الوصول عبر نظام التشغيل "أندرويد" المستخدم في الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية حول العالم.

وتعمل الأداة التي تخضع لتجارب منذ تسعة أشهر، وفق المبدأ عينه، أي التعرف على حركات الوجه. وهي تتيح للمستخدمين تصفُّح الشاشة أمامهم لاختيار أغنية على سبيل المثال.

ويمكن للمستخدمين تكييف "كاميرا سويتشز" حسب تفضيلاتهم الخاصة، من خلال تحديد حجم أو مدة الحركة اللازمة لتفعيل خاصية ما على الجهاز.

وقد حدّثت المجموعة أيضاً تطبيقها "لوك أوت" الذي أطلقته سنة 2019 الموجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ويُستخدم للتعرف على الأجسام أو النصوص في بيئة المستخدم.

ويتواصل التطبيق مع المستخدمين بالصوت، وبات في إمكانه قراءة نصوص بـ23 لغة مختلفة، ولو كانت مكتوبة بخطّ اليد باللغات اللاتينية. وبات التطبيق يتعرف على عملتين إضافيتين هما اليورو والروبية الهندية.

وتشير أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها إلى أن 61 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون إعاقات. وتسعى غوغل ومنافسوها مثل "أبل" و"مايكروسوفت" لاستمالة المستخدمين من هذه الفئة.