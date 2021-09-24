سياسة
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البنك المركزي الصيني يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية "غير قانونية"
البنك المركزي الصيني يعتبر كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية. وتعتبر الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.
البنك المركزي الصيني يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية "غير قانونية"
البنك اعتبر  النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية / Reuters
24 سبتمبر 2021

اعتبر البنك المركزي الصيني الجمعة أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وشهدت القيمة العالمية للعملات المشفرة من بينها البتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي ويعود ذلك جزئياً إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية" مضيفاً أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقاً للقانون".

ويحظّر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".

وانخفضت قيمة البتكوين بنسبة 6% بعد هذا الإعلان بعدما انخفضت بداية 5,5% مسجلة 42,232 دولارا قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، لتستقر عند 42,256 دولارا.

وقال البنك إنه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشراً على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال، وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".

وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ العام 2019، حذّرت بكين هذا العام المصارف بوقف تعاملاتها ذات الصلة وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البتكوين.

أرسل بيان الجمعة الصادر عن البنك المركزي أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة.

ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة البتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعّب عملية تنظيمها.

ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي لديه أيضاً قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.

وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضاً الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة القيد الإنشاء ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.

وفي يونيو/حزيران، قال مسؤولون صينيون إنه قُبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحاً من خلال شراء عملات مشفرة.

وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة 8% من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.

وتراجعت قيمة البتكوين في مايو/أيار، على خلفية تحذير بكين للمستثمرين من المضاربة بالعملات الرقمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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