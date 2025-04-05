جاء ذلك في بيان لرئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك، سيرغي ليساك، السبت، عبر تطبيق تليغرام.

وأفاد ليساك بانتهاء أعمال البحث والإنقاذ، إثر الهجوم الصاروخي الذي شنه الجيش الروسي أمس الجمعة، وأشار إلى أن الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 18 شخصاً، وإصابة 61 آخرين بجروح، فضلاً عن وقوع أضرار في عدد من المباني السكنية.

كما لفت إلى شن الجيش الروسي هجوماً آخر بواسطة طائرة مسيّرة على المدينة ليلاً، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 بجروح.

والجمعة، أعلن رئيس المجلس العسكري في مدينة كريفي ريغ، ألكسندر فيلكول، أن 50 شخصاً على الأقل أُصيبوا في الهجوم.

أوكرانيا تقصف مصنعاً

وفي السياق، قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، لرويترز، إن طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت منشأة لإنتاج المتفجرات في منطقة سامارا الروسية خلال ساعات الليل، ما تسبب في انفجارات وحرائق متعددة.

وأضاف: "يواصل جهاز الأمن الأوكراني تنفيذ عمليات محددة الأهداف ضد المنشآت الروسية ضمن المجمع الصناعي العسكري، والتي تنتج أسلحة من أجل الحرب ضد أوكرانيا".

"منشآت للطاقة"

على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا صعدت هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة، إذ قصفت أهدافاً 14 مرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، على الرغم من اتفاق لوقف الضربات على منشآت الطاقة مؤقتاً توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تليغرام أن أوكرانيا "ضاعفت عدد الهجمات أحادية الجانب باستخدام الطائرات المسيّرة وقذائف المدفعية على البنية التحتية للطاقة في المناطق الروسية".

وقالت: “إن الضربات تسببت بأضرار في مناطق بريانسك وبيلجورود وسمولينسك وليبيتسك وفارونيش في روسيا، إلى جانب منطقتي لوجانسك وخيرسون الأوكرانيتين اللتين تسيطر موسكو على أجزاء منهما”.

ولم تصدر كييف أي تعليق رسمي على البيان الروسي، لكن الجيش الأوكراني يقول إنه أوقف الضربات على منشآت الطاقة الروسية منذ 18 مارس/آذار.

ووافقت روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي على مقترح أمريكي بوقف لمدة 30 يوماً للقصف المتبادل على البنية التحتية للطاقة. ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان مراراً الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.