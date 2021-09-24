اتهم عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، المكون العسكري شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي، الجمعة، قال فيها "هنالك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخلّ بعملية الشراكة".

واعتبر الفكي ذلك "هو الانقلاب الحقيقي وهو انقلاب أبيض".

وأضاف: "المكون العسكري بحديثه عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير يهدف إلى السيطرة على العملية السياسية وتعيين أشخاص محددين في السلطة، وهذا مرفوض".

وأردف: "البرهان ليس وصياً على العملية السياسية بالبلاد، أرفض حديثه حول وصاية المكون العسكري على العملية السياسية".