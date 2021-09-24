وافق مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة، على إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا (CCIF)"، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

وأفاد بيان للمجلس، بالتصديق على إجراءات الإغلاق، عقب صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تقدّمت الجمعية بطعنه قانونياً، مطلع العام الجاري.

وأوضح أن هذا القرار يأتي تحذيراً لبقية مؤسسات المجتمع المدني.

وفي 19 أكتوبر 2020، أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان، في تغريدة، إغلاق مسجد في "بانتان" شمال شرقي العاصمة باريس، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد.

وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، أغلقت فرنسا 356 مكاناً بدعوى "التطرف"، ومن ضمنها مساجد، فضلاً عن ترحيل 411 أجنبياً، حسب دارمانان.