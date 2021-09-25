سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 25 سبتمبر/أيلول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 سبتمبر/أيلول 2021
 الرئيس الفلسطيني يقول إن أمام الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لينسحب من أراضي 1967 بما فيها القدس الشرقية / Reuters
25 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

عباس يقول إن أمام إسرائيل عاماً واحداً للانسحاب من أراضي 1967.. وفرنسا تحذر من أي انخراط لفاغنر في مالي.

الجديد على TRT عربي:

الحلفاء والصناعة الوطنية.. ما خيارات تركيا لتعويض طائرة F-35 الأمريكية؟

بعد سلسلة انتكاسات.. كتَّاب فرنسيون يتساءلون: هل بلادنا لا تزال قوة عظمى؟

شاهد!

كوريا الشمالية تعتبر الحديث عن إنهاء الحرب رسمياً مع سول سابقاً لأوانه

عباس: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من أراضي 1967

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لتنسحب من أراضي 1967، بما فيها القدس الشرقية. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة متلفزة الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76. [TRT عربي]

وأضاف عباس أن الفلسطينيين "على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية". [TRT عربي]

فرنسا تحذر روسيا من انخراط مجموعة فاغنر في مالي

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في النزاع الذي تشهده مالي. [TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة: "بشأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من تداعيات خطيرة لانخراط مجموعة فاغنر في البلد". [TRT عربي]

وتفيد تقارير بأن حكومة مالي التي يهيمن عليها العسكريون على وشك التعاقد مع ألف من مقاتلي مجموعة فاغنر، لتدريب جيش مالي وحماية كبار مسؤوليها. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us