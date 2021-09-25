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عباس يقول إن أمام إسرائيل عاماً واحداً للانسحاب من أراضي 1967.. وفرنسا تحذر من أي انخراط لفاغنر في مالي.

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عباس: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من أراضي 1967

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لتنسحب من أراضي 1967، بما فيها القدس الشرقية. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة متلفزة الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76. [TRT عربي]

وأضاف عباس أن الفلسطينيين "على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية". [TRT عربي]

فرنسا تحذر روسيا من انخراط مجموعة فاغنر في مالي

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في النزاع الذي تشهده مالي. [TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة: "بشأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من تداعيات خطيرة لانخراط مجموعة فاغنر في البلد". [TRT عربي]

وتفيد تقارير بأن حكومة مالي التي يهيمن عليها العسكريون على وشك التعاقد مع ألف من مقاتلي مجموعة فاغنر، لتدريب جيش مالي وحماية كبار مسؤوليها. [TRT عربي]