قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) في تونس الجمعة، تجديد تجميد أرصدة وموارد اقتصادية لـ43 شخصاً "على علاقة بالإرهاب".

جاء ذلك وفق "الرائد الرسمي" للجمهورية التونسيّة (الجريدة الرسمية) التي نشرت قائمة بأسماء الأشخاص الـ43 الذين "تتعلق بهم تهم إرهابية".

وشُكّلَت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2015 وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وانطلق نشاطها فعلياً في مارس/آذار 2016.

وفي يناير/كانون الثاني 2019 قررت اللجنة تجميد أرصدة وموارد اقتصادية لتنظيم "جند الخلافة" الإرهابي (الموالي لتنظيم داعش)، ولـ40 شخصاً تتعلّق بهم تهم إرهابية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اتخذت اللجنة لأول مرة 23 قراراً بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم قضايا إرهابية كقائمة أولى.