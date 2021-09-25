سياسة
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مصادر مغربية: الرباط تسلّمت دفعة أولى من طائرات بيرقدار التركية
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منتدى "فار-ماروك" قوله إنّ المغرب تَسلَّم في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري طلبيّة أولى من الطائرات التركيّة المقاتلة بلا طيّار من طراز "بيرقدار TB2"، وذلك "في إطار مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوّات المسلّحة الملكيّة".
مصادر مغربية: الرباط تسلّمت دفعة أولى من طائرات بيرقدار التركية
مصادر مغربية: الرباط تسلّمت دفعة أولى من طائرات بيرقدار التركية / AA
25 سبتمبر 2021

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مغربية، أنّ الرباط تسلّمت في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري طلبيّة أولى من الطائرات التركيّة المقاتلة بلا طيّار من طراز "بيرقدار TB 2".

وتناقلت الخبر أيضاً وسائل إعلام محلّية عدّة عن منتدى "فار-ماروك"، وهو صفحة غير رسميّة للقوّات المسلّحة المغربيّة على فيسبوك.

وكانت الرباط طلبت في أبريل/نيسان 13 طائرة من هذا الطراز "في إطار مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوّات المسلّحة الملكيّة، حتّى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزيّة لمواجهة كافّة الأخطار"، حسب منتدى "فار-ماروك" المتخصّص.

وفي أعقاب العقد الذي وُقّع مع شركة "بايكار" التركيّة بقيمة 70 مليون دولار، وهو رقم تداولته الصحافة المحلّية، خضع عسكريّون من المغرب لبرنامج تدريبي في تركيا خلال الأسابيع الفائتة، وفق المنتدى أيضاً.

ويأتي تسلُّم هذه الطلبيَّة في سياق أزمة دبلوماسيّة بين الجزائر والمغرب، القوّتين الجارتين والمتنافستين.

لطالما ساد التوتّر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً على خلفيّة ملفّ الصحراء الغربيّة، المستعمرة الإسبانيّة السابقة التي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزّأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم.

وتَعمَّق الخلاف العام الماضي بين البلدين، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترمب بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربيّة، في مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

وكانت شركة "بايكار" التركية الخاصّة صدّرت خلال السنوات الفائتة طراز "بيرقدار TB2" إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان.

ويستخدم المغرب طائرات بلا طيار لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده، وفقاً لخبراء عسكريين محليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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