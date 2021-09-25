سياسة
2 دقيقة قراءة
بينهم نواب ومسؤولون.. استقالة أكثر من 100 قيادي بـ"النهضة" التونسية
أعلن أكثر من مئة قيادي في حركة النهضة استقالتهم من الحركة، بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى. وشدّد المستقيلون على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل.
بينهم نواب ومسؤولون.. استقالة أكثر من 100 قيادي بـ"النهضة" التونسية
أكثر من 100 قيادي في حركة النهضة يقدّمون استقالتهم من الحركة "بسبب الفشل في إصلاح الحزب من الداخل" / Reuters
25 سبتمبر 2021

أعلن أكثر من مئة قيادي في حركة النهضة التونسية استقالتهم من الحركة، بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.

ونشرت قناة نسمة التونسية بياناً صادراً عن المستقيلين يتضمّن توقيع 113 قيادياً وأعضاء من "النهضة".

وشدّد المستقيلون، حسب البيان، على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمُّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه من عزلة في الساحة الوطنية.

كما حمَّلوا قيادة الحركة "قدراً هامّاً من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العامّ بالبلاد من تَرَدٍّ فَسَحَ المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".

وقال البيان إنّ "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة" أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

ومن بين موقّعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول، مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته، مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

وكانت حركة النهضة أعلنت الخميس، رفضها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان.

ووصفت الحركة قرارات سعيّد بأنها تَحرُّك نحو "حكم استبدادي" و"انقلاب على الشرعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us