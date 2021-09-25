قُتل 8 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية قرب القصر الرئاسي بحي حمروين وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح آدم، لإذاعة مقديشو الحكومية، إنّ "انتحارياً كان يقود سيارة مفخخة، فجّر نفسه عند نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي".

وأوضح الناطق أن "التفجير تسبب في خسائر بشرية" بلا تحديد لعدد الضحايا.

وحتى الساعة 09:00ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام عادة تشير إلى مقاتلي حركة "الشباب" الصومالية التي غالباً ما تتبنى مثل هذه العمليات.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، وتبنت عديداً من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة مئات.