سياسة
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الصومال.. 8 قتلى في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي
قال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم، إنّ "انتحارياً كان يقود سيارة مفخخة، فجّر نفسه عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من القصر الرئاسي"، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
الصومال.. 8 قتلى في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي
مقتل 8 أشخاص في التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية قرب القصر الرئاسي بالصومال
25 سبتمبر 2021

قُتل 8 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية قرب القصر الرئاسي بحي حمروين وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح آدم، لإذاعة مقديشو الحكومية، إنّ "انتحارياً كان يقود سيارة مفخخة، فجّر نفسه عند نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي".

وأوضح الناطق أن "التفجير تسبب في خسائر بشرية" بلا تحديد لعدد الضحايا.

وحتى الساعة 09:00ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام عادة تشير إلى مقاتلي حركة "الشباب" الصومالية التي غالباً ما تتبنى مثل هذه العمليات.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، وتبنت عديداً من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة مئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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