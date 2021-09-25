سياسة
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تشكيل جديد لحكومة الإمارات يشمل تعديلات وزارية.. تَعرَّف أبرزها
أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغييرات وزارية اليوم السبت، تضمنت تعيين وزير جديد للمالية ووزيرة للبيئة.
تشكيل جديد لحكومة الإمارات يشمل تعديلات وزارية.. تَعرَّف أبرزها
محمد بن راشد آل مكتوم يُجري تغييرات وزارية تشمل وزيراً جديداً للمالية ووزيرة للبيئة / Reuters
25 سبتمبر 2021

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي السبت، تشكيلاً جديداً لحكومته شمل تعديلات وزارية.

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق بموقع توتير: "بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) واعتماد أخي رئيس الدولة (خليفة بن زايد آل نهيان)، نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بالإمارات".

وأضاف: "تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن ر اشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلفاً لعبيد الطاير".

وتابع: "تم تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وعبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، وشكرنا لسلطان البادي وناصر الهاملي (الوزيرين السابقين)".

ويشمل التشكيل الوزاري الجديد "تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين عبد الله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد"، وفق محمد بن راشد.

ووفق القائمة المنشورة، يضم التشكيل الوزاري الجديد 32 عضواً، بخلاف رئاسة محمد بن راشد.

وأكد بن راشد أنّ "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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