وافقت فنزويلا، على عقد رئيسي لمقايضة نفطها الثقيل بمكثفات إيرانية، يمكنها استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران، على أن يجري تسليم أولى الشحنات هذا الأسبوع، وفق خمسة مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لوكالة رويترز، إنه مع سعي فنزويلا لتعزيز صادراتها النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأمريكية، فإن الصفقة المبرمة بين الشركتين الحكومتين "بتروليوس دي فنزويلا" وشركة "النفط الوطنية الإيرانية" تعمق التعاون بين خصمي واشنطن.

وقال أحد المصادر، إنه من المزمع استمرار اتفاقية المقايضة ستة أشهر في مرحلتها الأولى، لكن يمكن تمديدها.

ولم يتسن التوصل إلى تفاصيل أخرى بشأن الاتفاق، فيما لم ترد وزارتا النفط في فنزويلا وإيران، ولا شركتا النفط الحكوميتان في البلدين على طلبات تعليق، وفق وكالة رويترز.