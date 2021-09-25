قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحول مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءاً من أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال زيارته مهرجان تكنوفيست بنسخته الرابعة، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وأعرب عن بالغ امتنانه بداية جراء "زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم، مرة أخرى هذا العام".

ولفت أردوغان إلى زيادة الإقبال على المشاركة في المهرجان عاماً بعد عام، مضيفاً أن الكثير من الشبان الأتراك ينتظرون مواعيد التسجيل في المسابقات في إطار المهرجان بفارغ الصبر.

وأضاف: "المهرجان يحتضن الإمكانيات والخبرات الغنية لبلدنا، حيث يشارك هنا علماء ومهندسون وفنيون وباحثون ورواد فضاء ناجحون لهم القدرة على تشكيل مستقبل مشرق لتركيا".