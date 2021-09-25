سياسة
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أردوغان: سنحوّل مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران إلى ماركة عالمية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحول "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران، إلى ماركة عالمية، لافتاً إلى زيادة الإقبال على المهرجان عاماً بعد عام.
أردوغان: سنحوّل مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران إلى ماركة عالمية
أعرب أردوغان عن بالغ امتنانه جراء "زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم، مرة أخرى هذا العام". / AA
25 سبتمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحول مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءاً من أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال زيارته مهرجان تكنوفيست بنسخته الرابعة، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وأعرب عن بالغ امتنانه بداية جراء "زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم، مرة أخرى هذا العام".

ولفت أردوغان إلى زيادة الإقبال على المشاركة في المهرجان عاماً بعد عام، مضيفاً أن الكثير من الشبان الأتراك ينتظرون مواعيد التسجيل في المسابقات في إطار المهرجان بفارغ الصبر.

وأضاف: "المهرجان يحتضن الإمكانيات والخبرات الغنية لبلدنا، حيث يشارك هنا علماء ومهندسون وفنيون وباحثون ورواد فضاء ناجحون لهم القدرة على تشكيل مستقبل مشرق لتركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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