سياسة
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مصر تفرض ضرائب على صانعي المحتوى.. ما التفاصيل؟
أعلنت السلطات المصرية فرض ضرائب على صانعي المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، في حال تخطت إيراداتهم السنوية 500 ألف جنيه.
مصر تفرض ضرائب على صانعي المحتوى.. ما التفاصيل؟
سيدفع صانعو المحتوى وفقاً لذلك، ضريبتين، ضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة متى بلغت إيراداتهم السنوية نصف مليون جنيه.  / Reuters
25 سبتمبر 2021

قررت مصلحة الضرائب المصرية، إلزام صانعي المحتوى عبر يوتيوب والمنصات الأخرى، بفتح ملف ضريبي في حال تخطت أرباحهم 500 ألف جنيه سنوياً.

جاء ذلك في بيان لمصلحة الضرائب، السبت، طالبت فيه صانعي المحتوى من "يوتيوبرز وبلوجرز"، بالتسجيل في مأمورية الضريبة على الدخل، والتسجيل أيضاً بمأمورية القيمة المضافة المختصة، حينما تبلغ إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال عام من تاريخ مزاولة نشاطهم.

وسيدفع صانعو المحتوى وفقاً لذلك، ضريبتين، ضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة متى بلغت إيراداتهم السنوية نصف مليون جنيه.

وتتراوح عقوبة التهرب الضريبي من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وفق القانون المصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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