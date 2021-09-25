أعلنت عائلة معالج روحاني سريلانكي، كان يروج لجرعة دواء مدعياً أنها تحمي الناس من الإصابة بكورونا وفاته بعد إصابته بالفيروس ونقله إلى المشفى.

واشتهر المدعو إيليانتا وايت ويبلغ من العمر 48 عاماً، بعدما روج للدواء قائلاً إن تركيبته جاءت إليه في المنام وأن سكبها في الأنهار يمكن أن ينهي الوباء في سريلانكا والهند المجاورة.

واعتمد الناس علناً جرعة وايت في ظل انتشار أقاويل تتحدث عن علاجه نجوم الرياضة والمسؤولين السياسيين.

لكن جرعته تلك رفضت من قبل وزير الصحة السريلانكي السابق بافيثرا وانياراتشي، الذي أصيب هو أيضاً بالفيروس وقضى على إثره أسبوعين في العناية المركزة.

من جانبه نعى رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، وايت وكتب على تويتر "سيستمر إرثه طوال الحياة. لقد تمكن من توفير الشفاء من أمراض مختلفة".