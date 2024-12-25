أُصيب تسعة إسرائيليين جراء تدافع نحو الملاجئ في تل أبيب، وذلك إثر إطلاق صاروخ من اليمن، حيث ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترضه. تأتي هذه الأحداث في وقتٍ تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى توجيه ضربات ضد أهداف في اليمن.

وفي سياق آخر، أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن وضع خطة عمل تهدف إلى النهوض بمطار دمشق الدولي. وأكد أورال أوغلو أن بلاده تعتزم ترميم السكك الحديدية في سوريا وتطوير شبكة الاتصالات في المنطقة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يعتزم تطبيق عقوبة الإعدام كوسيلة لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي جزء من تعهداته لتعزيز السلامة العامة في الولايات المتحدة.

تظهر هذه التطورات التوترات الإقليمية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحولات السياسية في تركيا والولايات المتحدة، مما يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.