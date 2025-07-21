وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم في محيط البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي شمالي الضفة، ذكرت الوكالة أن الجيش أحرق عدة منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم، في ظل استمرار حصاره المخيم لليوم الـ162.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثّفت انتشارها داخل المخيم، واتخذت من منازل المدنيين ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها، كما نُفذت عمليات هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية، ضمن خطة إسرائيلية لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، نُفِّذ 48 منها في نور شمس، ما خلّف دماراً كبيراً وفتح شوارع فصلت الأحياء عن بعضها.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص، واعتدت على المواطنين، ما أدى إلى عرقلة حركة السير وتعطيل حياة السكان، كما داهم الجنود ملحمة محلية، واحتجزوا عدداً من الشبان داخلها، وأخضعوهم لتحقيق ميداني تخللته اعتداءات جسدية.

وطالت الاقتحامات أيضاً مناطق أخرى في شمالي الضفة، منها وادي الفارعة جنوب طوباس، وقباطية جنوب جنين، وكفر قدوم شرق قلقيلية، والمزرعة الشرقية شرق رام الله، دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.

ولم يصدر تعليق فوري من الاحتلال بشأن هذه الأحداث، علماً بأنه يواصل منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي عمليات عسكرية واسعة في مخيمات شمال الضفة، بدأت في مخيم جنين وامتدت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

اعتداءات على مصادر المياه الحيوية

في سياق متصل، جدّد مستوطنون مساء الأحد، اعتداءاتهم على محطات وآبار المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك شمال شرق رام الله، إذ حطموا كاميرات المراقبة وعبثوا بالمعدات الحيوية.

وأعلنت مصلحة مياه محافظة القدس أنها فقدت السيطرة على تشغيل الآبار نتيجة انقطاع الاتصال والإنترنت، محذّرة من تفاقم أزمة المياه في التجمعات السكانية المستفيدة من هذه الآبار.

ودعت المصلحة في بيانها المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، التي تهدد أحد أهم مصادر المياه الجوفية في شمال شرق رام الله.

وتضم عين سامية 5 آبار مياه تتراوح أعماقها بين 100 و500 متر، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية نحو 12 ألف متر مكعب يومياً، ما يشكّل نحو 17% من إمدادات مصلحة مياه محافظة القدس.

وتغذي هذه الآبار 19 تجمعاً سكانياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى 14 تجمعاً عبر محطة رام الله، ويصل عدد المستفيدين من مياه عين سامية إلى نحو 110 آلاف مواطن.

وفي شأن آخر، أدان السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حادثة إحراق كنيسة في الضفة الغربية، وأكد أنه سيتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المتورطين. وأشار إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، لا سيما إذا ثبت تورط مستوطنين إسرائيليين. كما أعرب عن قلقه إزاء استشهاد شاب أمريكي من أصول فلسطينية في أثناء زيارته لعائلته في الضفة، مطالباً بوقف هذا النوع من الحوادث.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.