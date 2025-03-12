وفي منشور على منصة إكس، الأربعاء، قال فيدان إنه اجتمع في العاصمة أنقرة مع سفراء وممثلي منظمة التعاون الإسلامي، التي قال إنها ثاني أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة.

وأضاف: “في هذه الفترة الحرجة التي يتزايد فيها الظلم وغياب العدالة، فإنّ التكاتف والنضال جنباً إلى جنب في ضوء قيمنا هو مسؤوليتنا المشتركة بوصفنا أمة إسلامية”.

وأكد الوزير التركي أن منظمة التعاون الإسلامي تضطلع بدور متزايد في الدفاع عن العدالة والإنصاف.

وأعرب عن أمنيته في أن "يجلب هذا الشهر المبارك السكينة والسلام والبركة للبشرية جمعاء، خصوصاً لأشقائنا الفلسطينيين"، معبراً عن شكره للسفراء والممثلين على مشاركتهم في مأدبة الإفطار.