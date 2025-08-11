جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة الاثنين، عن السلطات في مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان والبحرين وقطر والكويت.

مصر

بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أنّ البلاد تشهد "أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر (شرق)".

ونصحت الهيئة في بيان "المواطنين باستمرار شرب السوائل الباردة وبخاصة المياه، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس".

وتذهب التوقعات إلى أن تتخطى درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية مع إحساس قد يصل إلى 43، فيما تسجل محافظات الصعيد نحو 46 درجة في الظل، مع شعور قد يبلغ 47.

وحسب تقارير محلية، فإن تلك الموجة "نتيجة تزامن امتداد منخفض الهند الموسمي العميق مع تعمق منخفض السودان، ما يدفع بكتل هوائية شديدة السخونة من شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا نحو مصر"، وسط توقعات بأن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل.

العراق

من جانبه، توقع بيان هيئة الأنواء الجوية العراقية "تصاعداً للغبار وتسجيل 9 محافظات حرارة تصل إلى 49 و50 مئوية الثلاثاء، بينهم المثني والبصرة وكربلاء"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وتوقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق، بما في ذلك بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار 50 درجة مئوية، والمثنى 51، والبصرة 47 .

الأردن

وأفادت الأرصاد الجوية الأردنية بأن "المملكة ستبقى الاثنين ضمن الموجة الحارة والأجواء المغبرة في بعض المناطق، ويكون الطقس حاراً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.