جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة الاثنين، عن السلطات في مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان والبحرين وقطر والكويت.
مصر
بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أنّ البلاد تشهد "أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر (شرق)".
ونصحت الهيئة في بيان "المواطنين باستمرار شرب السوائل الباردة وبخاصة المياه، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس".
وتذهب التوقعات إلى أن تتخطى درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية مع إحساس قد يصل إلى 43، فيما تسجل محافظات الصعيد نحو 46 درجة في الظل، مع شعور قد يبلغ 47.
وحسب تقارير محلية، فإن تلك الموجة "نتيجة تزامن امتداد منخفض الهند الموسمي العميق مع تعمق منخفض السودان، ما يدفع بكتل هوائية شديدة السخونة من شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا نحو مصر"، وسط توقعات بأن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل.
العراق
من جانبه، توقع بيان هيئة الأنواء الجوية العراقية "تصاعداً للغبار وتسجيل 9 محافظات حرارة تصل إلى 49 و50 مئوية الثلاثاء، بينهم المثني والبصرة وكربلاء"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.
وتوقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق، بما في ذلك بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار 50 درجة مئوية، والمثنى 51، والبصرة 47 .
الأردن
وأفادت الأرصاد الجوية الأردنية بأن "المملكة ستبقى الاثنين ضمن الموجة الحارة والأجواء المغبرة في بعض المناطق، ويكون الطقس حاراً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
سوريا
وكشفت المديرية العامة للأرصاد السورية عن "استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أغاب المناطق بالبلاد"، متوقعة أن تستمر تلك الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، وحذرت الأرصاد من "إشعال النار في المناطق الزراعية".
ودعت إلى "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر".
لبنان
وبخطوة مماثلة، حذرت الأرصاد الجوية اللبنانية من "استمرار تأثير الكتل الحارة والرطبة على مختلف أنحاء البلاد مع توقعات بأنها ستبدأ في الانحسار اعتباراً من الجمعة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.
ولفتت إلى "ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين إذ تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر".
ودعا فوج إطفاء بيروت (حكومي)، في بيان نقلته الوكالة، إلى التقيد بالتعليمات في ظل ما "يشهده لبنان من موجة حر قاسية ونسبة رطوبة عالية، تفادياً لأي عطل، وبالأخص تفادياً لأي خطر حريق".
وأكد "العمل على تخفيف الأحمال وإطفاء أي نظام كهربائي غير ضروري من إنارة وتكييف وسخانات وإزالة أي عوائق أو عبوات زيت من جوانب المولدات، تفادياً لأي حريق محتمل بسبب الحرارة المرتفعة.
دول خليجية
وتشير توقعات الأرصاد الجوية في البحرين أيضاً، عبر إكس، إلى أن "الطقس سيكون حاراً ورطباً مع بعض السحب"، فيما أفادت الأرصاد الجوية القطرية، في منشور عبر إكس، بأن "الطقس حار إلى حار جداً مع بعض السحب".
وحذرت الأرصاد الكويتية، عبر منصة إكس، من طقس حار مع التنبيه على توقعات بحدوث موجة ضباب أيضاً.