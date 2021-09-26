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أردوغان يعلن تحويل بلاده مهرجان تكنوفيست إلى ماركة عالمية، وحميدتي يصف الترويج لوقوف العسكريين وراء الانقلاب بالـ"نفاق".

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أردوغان: سنحول مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران إلى ماركة عالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستحول مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة بدءاً من أذربيجان. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة له السبت خلال زيارته مهرجان تكنوفيست بنسخته الرابعة في مطار أتاتورك بإسطنبول. [TRT عربي]

وأعرب عن بالغ امتنانه بداية جراء "زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم مرة أخرى هذا العام". [TRT عربي]

حميدتي: الترويج لوقوف العسكريين خلف المحاولة الانقلابية نفاق

قال نائب رئيس "مجلس السيادة" السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) السبت إن الترويج لوقوف العسكريين وراء المحاولة الانقلابية هدفه استعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي، واصفاً ذلك بأنه "نفاق". [TRT عربي]

جاء ذلك في خطاب للمسؤول السوداني خلال تقديم واجب عزاء شرقي العاصمة الخرطوم، وفق بيان وزَّعه إعلام قوات "الدعم السريع" التي تتبع الجيش ويقودها حميدتي. [TRT عربي]

وأضاف: "المحاولة الانقلابية حقيقية ومكتملة الأركان، والترويج لوقوف العسكريين وراء الانقلاب محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي". [TRT عربي]