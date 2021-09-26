سياسة
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شهداء وجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة
استشهد فلسطينيان وأُصيب خمسة آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية خلال حملة اعتقالات نفذها في مدينتَي جنين ورام الله.
شهداء وجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين خلال حملة اعتقالات في مدينتَي جنين ورام الله / وسائل التواصل
26 سبتمبر 2021

استشهد فلسطينيان وأُصيب خمسة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصلت إلى الأناضول نسخة منه: "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من بُرْقين (جنوب غرب جنين)".

من جهتها قالت إذاعة صوت (فلسطينية رسمية) إن فلسطينياً ثانياً استشهد ويحتجز جيش الاحتلال جثمانه خلال مواجهات بروقين.

بدوره أعلن محافظ جنين استشهاد فلسطينين اثنين بمحافظة جنين وإصابة 9 آخرين بالرصاص الحي، 8 منهم في المستشفيات الفلسطينية وأُخرى محتجزة لدى الاحتلال.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة برقين فجر الأحد، وقال إعلام محلي إن مواجهات اندلعت بين سكان القرية وتلك القوات.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية (السبت-الأحد) خلال حملة اعتقالات نفذها في مدينتَي جنين ورام الله وسط الضفة الغربية وشمالها.

ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن "تبادلاً لإطلاق النار وقع في عدة حوادث بالضفة الغربية خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة حماس".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الناطق العسكري: "الحديث يدور حول عملية اعتقال واسعة النطاق تتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس التي تتابعها قوات الأمن (الإسرائيلية) منذ عدة أيام".

وعلّق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على تبادل إطلاق النار بقوله: "توجد احتمالية لتطور الأمر بإطلاق الصواريخ (من قطاع غزة)"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

ولم تؤكد السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، نبأ استشهاد المواطنين الأربعة حتى الآن، فيما أكدت استشهاد مواطن واحد فقط، حسب وزارة الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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