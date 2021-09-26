سياسة
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ارتفاع عدد شهداء الضفة إلى 5 وحماس تدعو إلى "تصعيد المقاومة"
أفاد مراسل TRT عربي في الضفة الغربية نقلاً عن الرئاسة الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 5، فيما دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني لتصعيد "المقاومة ضد المحتل بجميع نقاط التماس والطرق الالتفافية".
ارتفاع عدد شهداء الضفة إلى 5 وحماس تدعو إلى "تصعيد المقاومة"
مراسل TRT عربي: ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 وقوات الاحتلال تحتجز جثامين 4 منهم / AFP
26 سبتمبر 2021

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتصعيد "المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس والطرق الالتفافية".

وقالت الحركة في بيان أصدرته عقب استشهاد 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مدينتَي رام الله وجنين: "خيار المقاومة والرصاص هو القادر على حماية حقوقنا وتحرير أسرانا وحماية مسرانا".

وتابعت الحركة: "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وإن شعبنا وفي مقدمته قادة حماس سيظلّون في مقدمة الصفوف لمواجهة المحتل مهما بلغت التضحيات، حتى دحره عن أرضنا واستعادة حقوقنا كاملة وحماية مقدساتنا".

وأفاد مراسل TRT عربي في الضفة الغربية نقلاً عن الرئاسة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى خمسة، ثلاثة منهم في بلدة بيت عنان شمال القدس المحتلة، والاثنان الآخران بمدينة جنين.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 4 شهداء، فيما شيّع الفلسطينيون الشهيد الخامس بمدينة جنين، وسط حالة من الغضب في المدن والبلدات الفلسطينية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ "تبادلاً لإطلاق النار، وقع في عدة حوادث في الضفة الغربية، خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة حماس".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الناطق العسكري: "الحديث يدور حول عملية اعتقال واسعة النطاق تتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس، التي تتابعها قوات الأمن (الإسرائيلية) منذ عدة أيام".

من جانبها قالت قناة "كان" الرسمية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في قرية بدو شمال غرب القدس في تبادل لإطلاق النار مع قوة "يمام" الخاصة الإسرائيلية التي كانت تحاصر منزلاً تحصنوا داخله.

ولفتت إلى أن "قوة إسرائيلية من وحدة دوفديفان (وحدة خاصة من المستعربين) قتلت فلسطينياً رابعاً في بلدة بروقين قرب جنين بعد تبادل لإطلاق النار".

وأضافت أن "قوات الأمن الإسرائيلية تحتجز عدداً من جثامين القتلى الفلسطينيين"، من دون تفاصيل إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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