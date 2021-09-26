أعلن الجيش السوداني الأحد التصدي لمحاولة توغل جديدة لقوات إثيوبية بمنطقة الفشقة شرقي البلاد وإجبارها على التراجع.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني: "القوات المسلحة تصدت لمحاولة توغل جديد لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت بالفشقة وأجبرتها على التراجع".

وأضاف: "الجيش لن يسمح للقوات الإثيوبية بدخول الفشقة مرة أخرى بعد استردادها"، حسب ما نقلته عنه وكالة الأناضول.

ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية-الإثيوبية توترات، إذ أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.