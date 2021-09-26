سياسة
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حرب اليمن.. 50 قتيلاً بمعارك حول مدينة مأرب خلال 48 ساعة فقط
تستمر المعارك بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول مدينة مأرب شمالي اليمن، ما أودى بحياة 50 مسلحاً على الأقل من الجانبين.
حرب اليمن.. 50 قتيلاً بمعارك حول مدينة مأرب خلال 48 ساعة فقط
صعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين - صورة أرشيفية / Reuters
26 سبتمبر 2021

قتل 50 مسلحاً على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في معارك جديدة حول مدينة مأرب شمالي اليمن، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية الأحد.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية إنه "في الساعات الـ48 الماضية قتل 43 من المتمردين الحوثيين، أغلبهم في قصف جوي للتحالف"، في مناطق مختلفة جنوب محافظة مأرب وغربها.

وأفاد مصدر آخر بمقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في جبهة جنوب المحافظة، فيما أكدت المصادر العسكرية استمرار المواجهات جنوب محافظة مأرب.

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين، فمن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين بمحادثات السلام.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ عام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمالي البلاد وغربيها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ عام 2016 قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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