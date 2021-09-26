قتل 50 مسلحاً على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في معارك جديدة حول مدينة مأرب شمالي اليمن، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية الأحد.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية إنه "في الساعات الـ48 الماضية قتل 43 من المتمردين الحوثيين، أغلبهم في قصف جوي للتحالف"، في مناطق مختلفة جنوب محافظة مأرب وغربها.

وأفاد مصدر آخر بمقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في جبهة جنوب المحافظة، فيما أكدت المصادر العسكرية استمرار المواجهات جنوب محافظة مأرب.

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين، فمن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين بمحادثات السلام.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ عام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمالي البلاد وغربيها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ عام 2016 قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.