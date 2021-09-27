سياسة
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بالصور | كيف حوَّل مسلمو الأويغور بكندا كنيسة تاريخية إلى مسجد؟
تحوّلت كنيسة تاريخية شُيّدت بمدينة تروي الكندية عام 1873 إلى "مركز أتراك الأويغور الإسلامي الثقافي"، بعدما اشترتها مجموعة من أتراك الأويغور في تورنتو.
بالصور | كيف حوَّل مسلمو الأويغور بكندا كنيسة تاريخية إلى مسجد؟
مجموعة من أتراك الأويغور في تورنتو الكندية يشترون كنيسة تاريخية ويحولونها إلى مسجد / AA
27 سبتمبر 2021

حوّلت مجموعة من أتراك الأويغور في مدينة تورنتو الكندية كنيسة تاريخية إلى مسجد، وذلك بعد شرائها.

الكنيسة التي شُيّدت بمدينة تروي عام 1873 تحوّلت إلى "مركز أتراك الأويغور الإسلامي الثقافي" ويتضمن مسجداً.

وعقب افتتاحه رُفع علم جمعية أتراك الأويغور على المسجد.

وفي حديثه للأناضول قال اعتبار أرتيش الأمين العام لجمعية أتراك الأويغور في كندا إن الكنيسة التاريخية تحوّلت إلى مسجد ومركز اجتماعي.

وأضاف أنّ أتراك الأويغور في تورنتو وما حولها كانوا يفتقدون وجود مركز اجتماعي يحيون فيه فاعلياتهم.

ومن المقرر افتتاح المسجد للعبادة بحلول شهر رمضان المقبل.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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