حوّلت مجموعة من أتراك الأويغور في مدينة تورنتو الكندية كنيسة تاريخية إلى مسجد، وذلك بعد شرائها.

الكنيسة التي شُيّدت بمدينة تروي عام 1873 تحوّلت إلى "مركز أتراك الأويغور الإسلامي الثقافي" ويتضمن مسجداً.

وعقب افتتاحه رُفع علم جمعية أتراك الأويغور على المسجد.

وفي حديثه للأناضول قال اعتبار أرتيش الأمين العام لجمعية أتراك الأويغور في كندا إن الكنيسة التاريخية تحوّلت إلى مسجد ومركز اجتماعي.

وأضاف أنّ أتراك الأويغور في تورنتو وما حولها كانوا يفتقدون وجود مركز اجتماعي يحيون فيه فاعلياتهم.

ومن المقرر افتتاح المسجد للعبادة بحلول شهر رمضان المقبل.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.