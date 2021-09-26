سياسة
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وزير الدفاع التركي: قواتنا البحرية ستواصل الإسهام بالسلام الإقليمي والعالمي
أكد وزير الدفاع التركي أن القوات البحرية لبلاده، ستظلّ أيضاً مدافعة عن حقوق ومصالح الشعب في البحار كافة، مشيراً إلى أنها ستواصل تقديم الإسهامات في السلام الإقليمي والعالمي.
وزير الدفاع التركي: قواتنا البحرية ستواصل الإسهام بالسلام الإقليمي والعالمي
أقار: قواتنا البحرية ستواصل تقديم الإسهامات في السلام الإقليمي والعالمي / AA
26 سبتمبر 2021

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن قوات بلاده البحرية ستواصل تقديم الإسهامات في السلام الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في رسالة نشرها أقار الأحد، بمناسبة الذكرى 483 لانتصار معركة بروزة البحرية، ويوم القوات البحرية في تركيا.

وأوضح الوزير التركي أن القوات البحرية لبلاده، ستظلّ أيضاً مدافعة عن حقوق ومصالح الشعب في البحار كافة.

واستذكر أقار انتصار الأسطول العثماني على "تحالف الرابطة المقدسة الصليبي"، في معركة بروزة، مؤكداً أن هذا الانتصار أكد أهمية وقوة الأسطول العثماني آنذاك.

كما أشاد بقدرات القوات البحرية التركية في الوقت الحالي، مؤكداً أنها من القوات النادرة بين نظيراتها العالمية، التي تستطيع تصميم وتصنيع سفنها الحربية بنفسها.

ووقعت "معركة بروزة" أو "معركة بريفيزا" عام 1538 بالقرب من ميناء بريفيزا غربي اليونان، وانتهت بانتصار الأسطول العثماني على "تحالف الرابطة المقدسة الصليبي"، الذي أقامه البابا بولس الثالث. وضمِن هذا النصر السيادة العثمانية على البحر المتوسط لفترة طويلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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