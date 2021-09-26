ضبطت السلطات السعودية أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع واحد، ورحّلت إثر ذلك أكثر من 9 آلاف مخالف، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن "الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر/أيلول، أسفرت عن ضبط 15693 مخالفاً، منهم 6336 مخالفاً لنظام الإقامة، و7452 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم".

كما أعلنت الداخلية السعودية أن من يخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ عددهم 85 ألف وافد مخالف، منهم 75 ألف رجل و10 آلاف امرأة.

وأوضحت الداخلية السعودية أنه أُحيلَ أكثر من 67 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، ونحو 4 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، ورُحّل أكثر من 9 آلاف مخالف.

فيما حذرت الوزارة "كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال".

وأشارت إلى أن العقوبات "تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به"، مضيفة أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة"، داعية الجميع إلى الإبلاغ عمّن يمارس هذه المخالفات.